MALOUIN, Juliette Lachance



À l'Hôpital Général de Montréal, le 11 janvier 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Juliette Lachance, épouse de monsieur Frank Malouin, fille de feu madame Émilienne Martel et de feu monsieur Gaston Lachance. Elle demeurait à Montréal. Elle laisse dans le deuil son époux Frank Malouin, ses enfants: Jocelyne (Robert Perras), Gaétan (Micheline Proulx), Christian (Sonia Lachance) Simon (Bruce Hutchings); ses petits enfants: François Perras (Marianne Huot), Mathieu Perras (Nadia Romani), Charles Malouin, Luc Malouin, Annie Malouin (Nicolas Pouliot), Cynthia Malouin (Raphaël Pouliot); ses arrière-petits-enfants: Samuel Perras, Juliette Perras, Naomi Pouliot, Jasmine Pouliot; ainsi que son ex-belle-fille, Nicole Bouchard. Elle laisse dans le deuil Thérèse Lachance (feu Robert Guy), Rolande Lachance (feu Robert St Jean, feu Don Streeter), feu Jean Paul Lachance (Georgette Roberge), René Lachance (feu Rosie Rousseau), Gilles Lachance (feu Elizabeth Migneault, Mado Breault), Thérèse Malouin (feu André Dussault), Madeleine Baronet (feu Robert Malouin), Claude Malouin (feu Rose Bureau), Michèle Lamontagne (feu Jean Malouin). Elle était la sœur et la belle- sœur de feu Marguerite Lachance (feu Lucien Bédard), feu Aline Lachance (feu Charles Greer), feu Simone Lachance, feu Jeannine Lachance (feu André Mercier), feu Fernand Malouin (feu Émilienne Naud), feu Yvette Malouin (feu Omer Boucher), (feu Yolande Gaudreau). Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances auà partir de 14 h à 16 h.Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation en vue de l'institut Nazareth et Louis-Braille, Tour Ouest, 1111 rue Saint-Charles Ouest, bureau 200, Longueuil, QC J4K 5G4.