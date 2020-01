Avortement: Donald Trump participera à la March for Life

La popularité de Donald Trump auprès de ses partisans ne se dément pas parce qu’à leurs yeux il livre la marchandise et respecte ses engagements. C’est ce qu’il fera encore ce vendredi en devenant le premier président américain à défiler avec les pro-vie.

Si avant qu’il se lance dans le jeu politique on pouvait aisément douter des convictions conservatrices de Donald Trump, sa feuille de route est irréprochable à ce chapitre depuis trois ans.

La droite religieuse ferme les yeux sur son passé ou sur plusieurs comportements qui n’illustrent pas un comportement particulièrement chrétien parce que le président prend les bonnes décisions lorsque ça compte. Donald Trump a placé à la Cour suprême deux juges très conservateurs et il ne rate aucune occasion de soutenir les pro-vie.

Les présidents américains se contentent généralement de souligner la Marche pour la vie sans s’y présenter physiquement. Ronald Reagan par exemple s’était adressé aux participants par téléphone. En 2018 Donald Trump était déjà entré dans l’histoire en devenant le premier président à se joindre au rassemblement via satellite.

Cette année en sera une autre de première puisqu’aucun président n’avait marché aux côtés des participants. Comme c’est généralement le cas, on a organisé la marche alors qu’on vient tout juste de souligner l’anniversaire du célèbre jugement Roe v. Wade qui légalisait l’avortement le 22 janvier 1973. Plus que jamais les pro-vie croient en leurs chances de renverser la décision de 1973 et la participation du président ne peut que galvaniser les troupes.

La présidente du comité organisateur de la marche, Jeanne Mancini, a été on ne peut plus claire dans sa réaction à l’annonce de la participation du président : « We are grateful for all these pro-life accomplishments and look forward to gaining more victories for life in the future. » Traduction libre : elle est reconnaissante des gains récents et elle espère d’autres victoires.

Donald Trump affronte ces jours-ci la tourmente entourant son procès en destitution, mais il ne perd pas de vue l’élection présidentielle du 3 novembre prochain. Il n’allait assurément pas manquer une aussi belle occasion de maintenir son emprise sur sa base et de rassurer plusieurs de ses électeurs.