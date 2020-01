CLOUTIER COUILLARD, Jeanne d'Arc



Au Domaine du Lotus de L'Islet, le 12 janvier 2020, à l'âge de 96 ans et 10 mois, est décédée madame Jeanne d'Arc Cloutier, épouse de feu monsieur Alfred Couillard. Elle demeurait à L'Islet (Saint-Eugène). Elle était la fille de feu dame Hélène Richard et de feu monsieur Charles-Eugène Cloutier.où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 9h30. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nicole (Julien Caron), Jean-Pierre (Lisette Pelletier), Christiane (Pierre Caron), Serge (Sylvie Boulet) et Bertrand (Nathalie Lavoie); ses petits-enfants : Régis (Nadine Mallet) et Marylène Caron (Steeve Lacroix), Marie (Patrice Bergeron), Hélène (Louis-Philippe Milot), Jacinthe et Michelle Pelletier Couillard, Dominique (Eric Dorval) et Anne-Marie Couillard-Caron (Vincent Bérubé), Guillaume, Émilie et Élise Couillard (Patrick Labonté) ainsi que leur mère Nicole Ménard; ses arrière-petits-enfants : Jérémy, Andrée-Anne, Stéphanie, Jessy, Amélia, Léon, Zachary, Charlie, Caleb, Jeanne, JeanLou, Jaëlle, Louis, Albert, Charlotte, Ludovik, Isaële, Salomé, Angélie, Méanne, Flora, Romain et Léonie, ainsi que son arrière-arrière-petit-fils Arthur. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Jean (feu Rose-Alice Couillard), feu François (feu Françoise Fournier), feu Georges (feu Angèle Thibault), feu Raymond (Suzanne Michaud), feu Rosaire (feu Jeanne d'Arc Bernier), feu Cécile (feu François-Xavier Bernier), feu Rita (feu Lauréat Couillard), feu Gilberte (feu Ludovic Allaire), Denis (feu Madeleine Gamache), Robert (Léonne Villeneuve), feu Paul (Léa Bélanger) et Micheline (Philippe Leclerc); de la famille Couillard: feu Gérard (feu Jeannette Marier), feu Ludovic (feu Hénédine Pelletier), feu Albert, feu Yvonne (feu Barthélémy Gagnon), feu Roméo, feu Rolande (feu Joseph Leclerc), feu Roland, feu Henri (Normande Duval), feu Armand (feu Marie-Blanche Poitras), feu Omer, feu Rose-Alice (feu Jean Cloutier) et feu Lauréat (feu Rita Cloutier). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel du Domaine du Lotus, ainsi qu'à Dre Elizabeth Blouin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, 350 Avenue St David, Montmagny, QC G5V 4P9, www.fondationhelenecaron.org . Des formulaires seront disponibles à l'église.