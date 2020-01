DION, Madeleine Daigle



Au CHSLD de Saint-Augustin, le 11 janvier 2020, à l'âge de 92 ans est décédée madame Madeleine Daigle. Elle est la fille de feu monsieur Charles Daigle et de feu dame Marguerite Gingras. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michèle (Claude Boivin); Marthe (Paul Gingras) et Sylvie (Michel Boucher); ses petits-enfants : Geneviève (Daniel Bédard), Valérie (Alexandre Marchand) et Dominique (Denis Minville); ses arrière-petits-enfants : Audrey, Simon et Édouard; son frère: Raymond Daigle (Carole Dion); ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Cécile, Thérèse, Yvette, Pierette (Congrégation de Notre Dame), Rodrigue (frère Mariste), Bernadette, Régent, Louisette et Rita; Madeleine Doddrige et Dale Boivin (Véronique Labrie), ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Elle rejoint son époux monsieur Marcel Dion, son frère et sa sœur : Claude (Doris Ross), Ginette (Eddy Lambert); ses beaux-frères et belles-sœurs : Marie-Paule (Charles Gagnon), Gaston, Jules Bélanger, Jean-Charles Dumas, René Roth, Françoise, Laurent Vallière et Jean-Baptiste Côté, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :le vendredi 24 janvier de 13h à 16h et de 19h à 21h le même jour.La famille souhaite remercier le personnel du CHSLD de Saint-Augustin du troisième étage Est pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hébergement St-Augustin. (2135 rue de la Terrasse Cadieux local R101-C, Qc, Qc, G1C 1Z2).