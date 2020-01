BOURQUE, Gaétan



À son domicile, le 13 janvier 2020, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Gaétan Bourque, époux de madame Marie- Berthe Bélanger. Fils de feu madame Madeleine Dubé et de monsieur Patrick Bourque, il demeurait à Saint-Marcel-de-L'Islet. Outre son épouse et son père, il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-François (Janie Tardif) et Christian (Amélie Caron); ses petits-enfants: Chloé, Jessy, Joey, Matis, Gabrielle, Camille et Xavier. Il était le frère et le beau-frère de: Lucienne (Yvon Labbé), Jean-Marie (Jocelyne Bilodeau), Lisette, Fabien (Yolande Gagnon) et Julie; de la famille Bélanger: Céline (Claude Caouette), Marcel (feu Rose-Éva Talbot), Marie-Stella (feu Léo Morin), Yvonne (Yvan Tremblay), feu Réjean, Gilles (Suzanne Gingras), Étiennette (Michel Raby), Nicole (Raymond Raby), Denise (Michel Mathieu) et Yvan (Guylaine Tremblay). Sont également affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au Dre Line Paré ainsi qu'à l'ensemble du personnel des services à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour leur humanisme et les excellents soins. Un merci spécial aux amis de Gaétan pour leur présence et d'avoir pris le temps de l'accompagner. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3. Il sera possible de le faire à la résidence funéraire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 9h.