POULIN, Raymonde Samson



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 décembre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée accidentellement madame Raymonde Samson, épouse de monsieur Charles-Henri Poulin. Elle était la fille de feu monsieur Adrien Samson et de feu dame Marguerite Fournier. Elle demeurait à St-Vallier-de-Bellechasse. La famille recevra les condoléances à l'église de St- Vallier, 367, rue de l'église, St-Vallier-de-Bellechasse (QC) G0R 4J0 le vendredi 24 janvier 2020, de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles à compter de 9h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Charles-Henri, ses filles: Marielle (Michel Bouchard), Jacinthe (Jean Rousseau); ses petits-enfants: Ann-Vicky Drouin (Terry), James Drouin (Alicia), Philippe Drouin, Charles-William, Gabriel et Marie-Jeanne Rousseau; son arrière-petite-fille: Olivia, ses frères et sœurs: Jean-Claude (Monique Fortin), Yolande (Pierre Rivard), Hélène (feu Benoît Barry) conjointe de Roger Dion, Simon, Sylvie (Richard Couture), Andrée (Serge Coulombe); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poulin: Paul, Pierrette (feu Camille Picard), feu Jean-Marie (feu Marthe Roy), feu Jeannine (feu Maurice Bolduc), feu Gisèle (feu Clément Bolduc), feu Jacques, feu Jean, feu Rose-Aline, feu Jacqueline; ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du CHSLD Vigi Notre-Dame-de-Lourdes, endroit ou Raymonde aimait donner de son temps. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la