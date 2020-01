DAIGLE, Jean-Claude



À son domicile, le 11 janvier 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Daigle, époux de dame Liliane Bédard. Il était le fils de feu dame Bernadette Beaumont et de feu monsieur Marcel Daigle. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 24 janvier 2020 de 19 h à 21 h et le samedi 25 janvier 2020 de 8 h à 10 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Liliane, ses enfants: Jérôme (Josée Morand), Caroline (Joël Briand) et Isabelle (Carl Dussault); ses petits- enfants: Julien, Ludovic, Émilia, Laurence, Mariane, Charlie et Lili-Rose; ses frères et sœurs: Lisette (Léo Pouliot), Gervais (Francine Paré), Nicole (Jacques Girard), Marie-France (Michel Roberge) et Réjean (Pauline Paré); ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Bédard: Delphis, Gilbert, feu Jean-Pierre, feu Louis-Philippe, Noël, Marcel, Gaston, Denis, Mario, feu Jeannine, Anita, Monique et feu Eva ainsi que leur conjoint(e). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du CHSLD Chauveau pour l'attention portée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3 , Tél. : 418-683-8666.