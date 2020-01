ST-HILAIRE, Murielle Bouchard



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 7 janvier 2020, à l'âge de 80 ans et 4 mois, est décédée madame Murielle Bouchard, épouse de feu monsieur Gaston St- Hilaire, fille de feu dame Jeanne-D'Arc Laforest et de feu monsieur Jules Bouchard. Elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 16 h à 18 h 30.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au Cimetière St-Charles, Mausolée Catherine-de-St-Augustin. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Manon (Guy Grondin), Annie (Christian Houle) et Carl (Viviane Charest); ses petits-enfants: Mathieu (Annick) et Jérémie Grondin (Kassandra), Olivier, Maxime et Isabelle Houle ainsi que Maude et Rose St-Hilaire; ses arrière- petits enfants: Océanne et Guillaume Grondin; ses frères et sœurs: Françoise (Gaston Beaudoin), Louisette (feu Jacques Bégin), Charlotte (feu Marc Théberge), feu Pierrette, Diane, (feu Michel Thivierge), Huguette (Paul Paradis), Micheline (feu Michel Giguère), feu Daniel (Noëlla Toupin), feu Alain, feu Doris, Lyne (feu Rénald Laberge), Sylvie (Benoit Nolin et Daniel Vallières); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Claudette (feu Robert F. Litchfield), Yolande (feu Germain St- Hilaire), Roger (Paula Boucher et feu Claudette Chiasson), feu Marcel (Julie Moreau et Lise Côté), Lise (feu Paul Puro), Céline (Michel Cloutier), feu Jacqueline (feu Claude Laforge, Marcel Brabant), Nicole (Gordon Smith); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que de nombreux et très chers ami(e)s (entres autres, ses fidèles partenaires de bridge et amis du SAX et JAZZ Lebourgneuf). La famille tient à remercier chaleureusement l'équipe des soins palliatifs du CISSS de la Capitale-Nationale et du CLSC des Rivières, de même que l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François D'Assise (Dr Alain Naud). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc Téléphone : 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.org et/ou Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS) 1, avenue Sacré-Cœur, bureau 108 est, Québec, Qc Téléphone : 418 691-0766 Site web : www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place.