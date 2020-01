PAQUET, Françoise



À l'Hôpital de Montmagny, le 20 janvier 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé Mme Françoise Paquet, fille de feu Capitaine Charles-Arthur Paquet et de feu dame Marie Beaudoin. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la :samedi, jour des funérailles, à compter de 11h30.L'Inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louis Santerre (Ginette Bard), Martin Santerre (Vicky Castonguay); ses petits-enfants; Dave et Damien Santerre, Kassandra Castonguay (Alex Matteau); son arrière-petite-fille adorée : Léa Morin; son ami Serge Lemieux; elle était la sœur de : Joseph-Arthur (Jeanne Séguin), Thérèse (feu Yvon Vézina), Bernadette, Rose-Aimée, feu Michel-Ange. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. La famille remercie le personnel de la Résidence des Ainés ainsi que celui du 3è étage de l'Hôpital de Montmagny pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène, www.fondationdelamaisondhelene.org, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.