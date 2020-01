SANFAÇON, Jean-Guy



Au CHU (Hôtel-Dieu de Québec), le 12 janvier 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Sanfaçon, époux de madame Nicole Dufresne, fils de feu Rose Bouchard et feu Pierre Sanfaçon. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 16h à 19h etLes cendres seront déposées au cimetière de St-Irénée au printemps. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Alain (Shalon Pérusse), André (Brigitte Robitaille), Julie (Mario Dubois); ses petits-enfants: André-Félix, Marie-Maxime, Molly, Frédérick-James Palmer; sa sœur Monique, il était le frère de feu Lorraine (Benoît Bisaillon), feu Michel (feu Micheline Picard), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dufresne: feu Robert (Thérèse Picard), Guy, Céline, Alain, Marlène, Jean-Louis et leur conjoint, son filleul Bastien Bisaillon, sa tante Thérèse Sanfaçon (son fils Claude Téodori), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Un sincère remerciement au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (L'Hôtel-Dieu de Québec) 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca ou Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél: 418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucpq.org, site Internet: https://iucpq.qc.ca ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances