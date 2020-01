Cure jeunesse pour l’Expedition

Les amateurs de motoneiges utilitaires sport qui sont à la recherche de la machine de l’heure présentement sur le marché ne peuvent pas se tromper en choisissant l’édition 2020 de l’Expedition de BRP.

« Une version plus confortable, offrant une très grande maniabilité autant en sentier qu’en condition de hors-piste, voilà comment on peut résumer les commentaires faits par les propriétaires d’Expedition 2020 pour décrire leur expérience, résume le directeur adjoint aux ventes de Dion Moto de Saint-Raymond, Carl Dussault. Avec toutes les modifications qui ont été apportées à cette motoneige, déjà reconnue parmi les meilleures de son créneau, je crois que nous pouvons offrir aux amateurs une motoneige révolutionnaire. »

À la base, la migration du modèle sur le châssis REV Gen 4 a permis d’offrir aux motoneigistes toutes les qualités que les autres modèles de la gamme BRP, bâtis sur le même châssis, offrent.

« Cette nouvelle plateforme change la position de conduite, qui est plus avancée et plus haute. C’est ce qui permet au pilote d’avoir énormément plus de maniabilité dans la neige molle ou en sentiers, précise l’expert. Il faut comprendre qu’entre l’ancien châssis XU, arrivé en 2010 et le REV Gen 4, il y a dix ans de développements technologiques qui ont amené le produit vers un raffinement assez exceptionnel. »

Meilleure conduite

L’arrivée des skis PILOT 7.4 assure aussi une meilleure conduite dans toutes les conditions.

« Ces skis sont plus larges et relevés à l’arrière pour permettre des manœuvres plus faciles lorsque l’on doit avancer ou reculer dans la neige molle. Aussi, ils possèdent une quille plus haute, assurant un meilleur contrôle lors des manœuvres. » Ces skis sont sur les modèles SE et LE, sur le modèle Xtreme, les skis sont des DS3.

Photo courtoisie

Dans sa version 2020, BRP a choisi d’offrir aux amateurs un choix de moteurs pour satisfaire les désirs de chacun.

« Dans les modèles SE et LE, on voit apparaître le moteur 600 R-E-TEC, deux temps, un moteur qui offre de très bonnes performances avec cinq HP de plus que l’an dernier. Les ingénieurs de BRP ont monté sa puissance à 125 HP. Pour le modèle SE, il est disponible en prévente du printemps seulement. Dans ces deux modèles et dans les modèles SWT et Sport, il est aussi possible d’avoir un moteur 900 ACE, un moteur fiable qui a fait ses preuves parmi le marché des moteurs à quatre temps. Il est même possible d’avoir le 900 ACE Turbo dans plusieurs modèles. »

Dans le cas de l’Expedition XTREME, les amateurs ont droit au fameux 850 E-TEC, un des moteurs ultra performants de BRP. Pour l’avoir conduit, ce moteur se veut puissant, doux et il répond promptement à vos commandes.

Transmission et chenille

BRP a apporté des changements à sa transmission et à la chenille qui profitent directement au pilote lorsqu’il est aux commandes.

« Pour la transmission, fini les commandes mécaniques. Maintenant, elle est à bouton-poussoir, souligne M. Dussault. Fini les efforts pour passer de l’avant au reculons lorsque l’on est en situation de neige profonde et que l’on veut se déprendre ou manœuvrer rapidement d’une position à l’autre. Cette transmission assure une douceur de roulement inégalée. Elle est plus accommodante pour le pilote lors de ses mouvements. »

Si vous désirez avoir un avant-goût de cette nouvelle version de l’Expedition, vous pouvez vous rendre chez Dion Moto à Saint-Raymond, où il y aura demain des essais, entre 8 h et 16 h.