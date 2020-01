BÉDARD, Thérèse Lafond



À l'Hôpital Ste-Monique Inc (CHSLD), le 6 janvier 2020, à l'âge de 94 ans et 5 mois, est décédée madame Thérèse Lafond, épouse de feu monsieur Joseph-Raoul Bédard, fille de feu dame Vitaline Talbot et de feu monsieur Alfred Lafond. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 24 janvier 2020, de 13 h 30 à 16 h 30 et de 18 h 30 à 21 h 30.où la famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances à compter de 9 h. Suivra après le service l'inhumation du corps au cimetière St-Charles avec la famille. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise, Richard (Louise Ferland), Gaétan, Denise (Jean Dompierre) et Mario (Valérie Dion); ses petits-enfants: Valérie et Manon Racine, Simon Dussault, Isabelle, Patrick, Michaël, Yannick, Francis-Olivier, Anthony et Nicolas Bédard; ses arrière-petits-enfants: Alexandra et Raphaëlle Roy, Isak Beauregard, Sara-Jade Petitclerc, Emmanuel et Zoé Bédard, Annaëlle et Delphine Gagnon Bédard, Liam et Axel Chouinard; ses deux arrière-arrière-petits-enfants: Charlotte et Louka; ses belles-sœurs: Colette Fournier, Noëlla Rodrigue, Marielle Bédard, Claudette Lachance et son beau-frère Bertrand Bédard. Thérèse étant la dernière à partir, elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Alfred, Véronique, Annette, Yvette, Majorique, Jacqueline, Gilberte, Irène, Léandre et Omer. La famille tient à remercier le personnel soignant et les bénévoles du CHSLD Ste-Monique pour leur soutien et les bons soins prodigués à notre mère. C'était connu de tous qu'elle adorait les fleurs, donnons-lui l'occasion une dernière fois de lui offrir des fleurs. Toutefois, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHSLD Ste-Monique de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.