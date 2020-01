SAINDON, Yvette Rhéaume



À l'Hôpital de Sainte-Anne de Beaupré, le 8 janvier 2020, à l'âge de 99 ans, est décédée dame Yvette Saindon-Rhéaume, épouse de feu monsieur François Rhéaume. Elle était la fille de feu Alphonse Saindon et de feu Angéline Hudon. Elle était originaire de Rivière-du-Loup, P.Q. Elle laisse dans le deuil ses filles : Martine (Christian Yeon) et Sylvie (Robert Careau); ses petits-enfants Julien (Mahera), Mallory, Mackenzie, Antoine (Andréanne), Roxane (Guillaume) et Cynthia ; sa belle-sœur Jeannine Levasseur, sa cousine Jacqueline Saindon, ainsi que plusieurs petits-neveux, nièces et amies. Un remerciement tout particulier au personnel de l'hôpital de Sainte-Anne de Beaupré pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital de Sainte-Anne de Beaupré, 1100 rue des Montagnards, Beaupré, Québec, G1A 1E0, pour renseignements : 418 827-3726. La crémation a été confiée à la maison