ALLAIRE, Paul-Arthur



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Paul-Arthur Allaire, survenu aux soins palliatifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 7 janvier 2020, à l'âge de 85 ans. Il était l'époux de dame Reina Villeneuve, ainsi que le fils de feu madame Maria Gagnon et de feu monsieur Jean-Baptiste Allaire. Il demeurait à Charlesbourg et était natif de St-François-de-Montmagny.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à la sacristie de l'église, à compter de 12 h 30. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles-Borromée. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles: Josée (Daniel Boudreau) et Lucie (Pierre Pouliot); ses petits-enfants: Sophie, Pascal et Isabelle; ses frères et sœurs: Anne-Marie (feu Albert Ruel), Sr Jeanne-D'Arc, c.n.d, Marielle (feu Léopold Ruel), Yolande (Pierre Desaulniers) et Georges (Henriette Villeneuve); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Villeneuve, ainsi que plusieurs neveux et nièces, de multiples cousins et cousines et de nombreux ami(e)s. Il était aussi le frère de Jean (feu Lorraine Lacroix), Albert (Jacqueline Blais), Ange-Marie (feu Aristide Martin), Conrad, Gilles, Gonzague (feu Lucille Gagnon), Madeleine (feu Léo Barsalou) , Antonia (feu Léon Blais), Jean-Guy (Ruth Giroux) et Colette (feu Georges Parent). La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec ainsi que le CLSC La Source Sud pour les bons soins prodigués. Merci de ne pas envoyer de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Fabrique St-Charles-Borromée, tél: 418 623-1847 ou à Fondation du CHU de Québec téléphone : 418 525-4385, site web : fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles à l'église.