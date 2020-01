ROBITAILLE, Paul-Henri (Ti-Cail)



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 16 janvier 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé entouré des siens monsieur Paul-Henri Robitaille, époux de madame Lise Couture. Il était le fils de feu madame Georgette Gobeil et de feu monsieur Roméo Robitaille. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 10h45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière La Souvenance. Outre son épouse Lise, il laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Pierre Descarreaux) et Michel (France Pelletier); ses petits-enfants: Éric Descarreaux (Annie Nolin), Joanie Robitaille (Philippe Larocque) et Vanessa Robitaille; ses arrière-petits-enfants: Zachary, Élyanne et James; ses frères et sœurs: feu Claude (Nicole Gagnon), Gaston (Réjeanne Noël), Jean-Marc (feu Thérèse Paquin), feu Sœur Aline, feu Monique (Gaétan Marcil), Marcel, feu Jean-Guy (feu Danielle Beaulieu) et feu Denis (feu Roméo Bergeron); ses belles-sœurs: Doris (feu Paul-Armand Dumas) et Gisèle (Jacques Robitaille); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour leur dévouement et leur compassion; et tout particulièrement à Yves et Diane. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's. Téléphone : 418 684-2260. Site web : www.amisdujhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.