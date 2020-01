GAUMOND, Dolorès Bélanger



Au CHSLD de Montmagny, le 15 janvier 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Dolorès Bélanger, épouse de feu M. Ludger Gaumond. Elle demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition et ni de service religieux, elle a été confiée à lapour crémation. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil son fils: Jean (Sonia Labrecque), ses petits-enfants: Maude, Dave (Laurie Blais). Elle était la sœur de: feu Claire (feu Paul Bélanger), feu Germaine (feu Irené Bernier), feu Simone (feu Damase Fleury), feu Desneiges (feu Lucien Moreau), feu Paul-Emile (feu Yvette Morin), feu Marie-Rose (feu Moïse Pichette), feu Ernest (feu Gertrude Pelletier), feu Laurette (feu Paul-Émile Moreau), feu Raymond (feu Cécile Bouchard), feu Edgar (feu Gilberte Bizier), feu Marie (feu Anthony Mazuello), Bernadette (feu Alphonse Lizotte). Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Gaumond, ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Montmagny (Foyer D'Youville), pour tous les bons soins prodigués. Les arrangements funéraires ont été confiés à la