Dans le quartier où j’habite depuis plusieurs années et où je suis venue vivre avec ma famille, tant pour les souvenirs d’enfance qu’il me rappelait que pour la convivialité que je comptais y retrouver, je remarque une détérioration des relations entre voisins. Dans mon enfance, tout le monde se parlait, se fréquentait et se rendait des services, sans bien sûr empiéter sur l’intimité les uns des autres.

Aujourd’hui, vu la gentrification qui s’est opérée dans le tissu social, les gens se fréquentent peu entre voisins, tout en imposant aux autres leurs façons de vivre « à la moderne » où ils fêtent fort pendant la belle saison dans leurs cours aménagées comme dans les magazines de décoration.

Ça se couche tard le soir mais ça ne veut pas être dérangé le matin. On doit donc, moi et mes enfants, se résigner à marcher sur la tête dans notre logement pour ne pas réveiller les gens d’en bas jusqu’à ce qu’ils daignent se lever. Mais des enfants ça bouge, et les miens ne font pas exception à la règle. Je ne peux quand même pas les attacher.

Tout ça pour vous dire qu’on dérange dans le décor, on fait tache, et tout le monde voudrait qu’on n’existe pas. La propriétaire ne nous regarde que parce qu’elle est obligée, mais souhaiterait qu’on décampe. Sauf qu’on s’est défendu devant la Régie et on a gagné le droit de rester là. Les voisins ne parlent plus à mes enfants depuis que je leur ai fait savoir que je ne les empêcherais jamais de vivre pour sauvegarder leur petite tranquillité de bourgeois.

Comme il est dit dans le proverbe « La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres ». J’ai une petite question pour vous : Elle s’arrête où la liberté des uns (nous) et elle commence où la liberté des autres (nos voisins) ? Qu’on ne se demande pas ensuite d’où elle vient la révolte qui éclate parfois dans le quartier.

Déterminée à gagner

Sans vouloir vous offusquer, se pourrait-il que vous soyez d’un naturel conflictuel dans vos relations avec vos voisins comme votre signature semble l’indiquer ? Car pour se mettre un quartier complet à dos, il faut le vouloir. La vie en société suppose que chacun mette de l’eau dans son vin pour y faire régner l’harmonie. Et pour répondre à votre question plus spécifiquement, dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen il est dit « ...que la liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui », et sa limite morale tient dans cette maxime « Ne fait pas à un autre ce que tu ne veux pas qu’il te soit fait ».