En route vers Révolution

Finaliste lors de la deuxième saison de Révolution, Alex Francoeur sera investi d’une mission spéciale. Il accompagnera un groupe de candidats de Québec qui tenteront leur chance, samedi, lors des premières rondes de préauditions de l’émission qui débutent à Montréal.

Le danseur accueillera ces gens, tôt, samedi, au Centre Vidéotron, avant de monter avec eux en autobus pour se rendre dans la métropole.

« Je n’ai pas hésité une seconde lorsqu’on m’a proposé d’accompagner ces gens et j’ai même déplacé des engagements que j’avais à mon agenda. Je trouvais ça important de continuer l’aventure Révolution et de redonner en inspirant d’autres candidats », a-t-il lancé lors d’un entretien téléphonique.

Les préauditions se déroulent samedi et dimanche, et se poursuivront les 1er et 2 février dans les studios de TVA à Montréal.

Alex Francoeur, du duo Alex et Alex, a entrepris, lundi, les répétitions en prévision de la tournée Révolution, qui passera par Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières.

Authenticité

Cette série de spectacles, présentée en février, mars et avril, réunira les grands gagnants de la saison 1 et les finalistes de la dernière saison.

« C’est beaucoup de travail, mais c’est très excitant. On est [une] gang incroyable, nous sommes comme des enfants et on a beaucoup de plaisir » a-t-il indiqué.

Alex Francoeur profitera de cette balade sur l’autoroute 20 pour encourager ceux qui tenteront leur chance.

« Je vais répondre à leurs questions et jaser avec tout le monde afin de voir ceux qui sont stressés pour les calmer. Je vais les accompagner lors de cette journée et m’organiser pour que ça soit agréable », a-t-il dit.

Le danseur va aussi en profiter pour donner quelques conseils à ceux qui tenteront d’impressionner les juges, dont Team White, qui participera au processus de sélection.

« Je vais leur dire d’être le plus authentiques possible et ne pas essayer de penser à ce que les gens de Révolution veulent voir. Ils ne veulent pas savoir combien de pirouettes tu es capable de faire. Ils sont à la recherche de la diversité et ils veulent des gens qui ont quelque chose à dire sur scène », a-t-il fait savoir.