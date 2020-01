LEFEBVRE, Huguette Roberge



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 janvier 2020, à l'âge de 67 ans, est décédée Mme Huguette Roberge, épouse de M. Jean-Luc Lefebvre. Elle était la fille de feu M. Bernard Roberge et de Mme Jeanne Roy. Elle demeurait à Saint-Bernard. La famille vous accueillera :vendredi le 24 janvier 2020 de 19h à 21h, samedi le 25 janvier 2020 de 9h à 10h30.Elle laisse dans le deuil outre son mari Jean-Luc, sa mère Jeanne Roy, ses enfants : Marie-Claude (Mario Audet), Benoît (Marie-Josée Champagne) et Marcel (Patricia Vallée); ses petits-enfants : Samuel et Alicia Audet, Laurence et Gabriel Lefebvre, ainsi que Catherine et Élizabeth Lachance qu'elle a aimée comme ses propres enfants; son filleul David Lefebvre; ses frères et sœurs : Normand (Nicole Bussières), Rachel (Gaétan Lacasse), Daniel (Chantal Demers), René (Chantale Nadeau) et Monique; ses beaux-frères et belles-sœurs : Gaétan, feu Clermont (feu Lucie Gilbert), Aline (Gervais Duclos), Michel et Lucie (Germain Camiré). Elle laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier le personnel soignant du 8 ième étage et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis : https://fhdl.ca/Paroisse Sainte-Mère de-Jésus, paroisse de Saint-Bernard serait apprécié.