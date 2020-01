GAUVIN, Marie-Laure



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 16 janvier 2020, à l'âge de 92 ans et 10 mois, est décédée dame Marie-Laure Gauvin, fille de feu Adélard Gauvin et feu Marie-Anna Beaumont. Elle était l'épouse de feu Jean-Guy Lessard et feu Nicolas Bédard. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Alva (feu Adrien Hamel), feu Jules (feu Thérèse Paquet), feu Jeannette (feu Gérard Hamel), feu Paul-Émile (feu Lucie Drolet), feu Maurice (feu Mariette Drolet), feu Roger (feu Georgette Beaumont), feu Pauline (Jean-Claude Beaumont), Jacqueline (feu Robert Lessard), feu Colette (feu Roger Barde) et Laurette (feu René Fournier); les enfants de son époux Nicolas Bédard : Ginette (feu Jean-Yves Darveau, Gérard Potvin), Nicole (feu Michel Migneault), André (feu Sylvianne Bernard, Thérèse Blais), Claude (Ginette Gagné), Denis (Micheline Gagné) et Céline (Denis McCabe). Elle laisse également dans le deuil les beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lessard: feu Adrienne (feu Maurice Vaudreuil), feu Carmen (feu Edgar Gagné), feu Albert (feu Yvette Jeanneret), feu Fernand (feu Fernande Plamondon), feu Jeannette (feu Gaston Dorval), feu Gérard (feu Roseline Hott), feu Roméo (Rose Harton), feu Robert (Jacqueline Gauvin), feu Lauretta (feu Louis Fréchette), Lucille (feu Raymond Boucher), Béranger (Louise Gachon), feu Armand (feu Noëlla Lavoie), feu Léandre (feu Marthe Alarie), feu Laurent (Jeannine Joyal), Réjean Vaudreuil (Nicole Moisan) et de la famille Bédard : feu Damien (Rolande Gilbert), feu Madeleine, Monique (feu Paul Desharnais), feu Roger (feu Gertrude Bourque), feu Laval (feu Aline Laberge), feu Guy (feu Jacqueline Charland), et Mathilde (feu Paul Goupil), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :le jeudi 23 janvier de 19h à 21h etde 9h à 10h.La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel aux soins palliatifs de l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.) pour leur dévouement et leur compréhension. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation I.U.C.P.Q. (2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1V 0B8) ou à La Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-l'Annonciation (1625 rue Notre-Dame, L'Ancienne-Lorette, QC, G2E 3A7). Pour rendre hommage à Mme Gauvin, nous vous invitons à visiter notre site Internetwww.dignitequebec.com.