Imiter Trump pour le vaincre: la stratégie Bloomberg

Depuis qu’il est entré dans la course, Michael Bloomberg répète qu’il n’a qu’une seule source de motivation: chasser Donald Trump. Il semble qu’il tente de battre le président sortant à son propre jeu.

C’est le site Axios qui détaille aujourd’hui le plan d’attaque de l’ancien maire de New York. Non seulement a-t-on étudié la campagne 2016 de Donald Trump, mais on met à profit les informations obtenues pour raffiner la formule.

On précise, dès le départ, qu’il n’est pas question pour Michael Bloomberg d’imiter le style de Donald Trump. Les deux hommes ont des personnalités et des attitudes qui se situent bien souvent aux antipodes. Bloomberg se limitera à reproduire la «mise en marché» du candidat Trump.

Un premier domaine a impressionné les stratèges de Bloomberg: les réseaux sociaux. Admirative de l’utilisation de Twitter et de Facebook par l'entourage de Trump, l’équipe du nouveau candidat démocrate entend y assurer une présence constante de l’ancien maire.

On ne se limitera pas qu’aux réseaux sociaux, on compte s’assurer de l’omniprésence du candidat sur toutes les plateformes. Déjà, nous savons que le milliardaire a dépensé beaucoup d'argent pour produire des publicités et qu’il s’est même payé le luxe de s’offrir soixante secondes pendant le prochain Super Bowl.

Donald Trump n’a pas hésité à se présenter en homme d’affaires dont les succès sont multiples et indiscutables. Qu’on apprenne ensuite qu’il a essuyé de nombreux échecs et que la manière d’engranger des profits fut parfois discutable importe peu: le succès, réel ou présumé, a moussé sa popularité.

On imagine sans peine que Michael Bloomberg ne manque pas d’exemples. Que ce soit au plan politique ou au plan financier, les réalisations sont nombreuses et il pourra proposer, lui aussi, d’appliquer ses méthodes à la gouvernance du pays.

Il pourrait également mettre en évidence sa générosité, lui qui a déjà commencé à réaliser sa promesse de distribuer la moitié de sa fortune à des œuvres caritatives. Contrairement à la Fondation Trump, dont les magouilles ont été condamnées devant les tribunaux, le soutien de Bloomberg est bien réel.

On entend également offrir une contrepartie au slogan très efficace utilisé pour la campagne 2016 de Donald Trump. Pour répondre au Make America Great Again, on lancera le Mike Will Get It Done.

Dernier volet de ce qu’on peut observer de la stratégie de Bloomberg jusqu’à maintenant: il s’autofinance pour bien démontrer son indépendance. Il investira au moins 2 milliards de son propre argent. Non seulement il n’accepte pas de dons, mais il contribue en plus aux campagnes de quelques autres candidats pour l’année 2020.

Bloomberg parviendra-t-il à battre Donald Trump à son propre jeu? Nous le saurons bientôt, mais en attendant, il dérange. Dans l’éventualité d’un échec qui s'imposerait chez les démocrates, Bloomberg a déjà confirmé qu’il mettra son coffre-fort au service du gagnant ou de la gagnante. La bataille des milliardaires est commencée.