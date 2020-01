Jean Charest annonce sa candidature au PCC par erreur?

Deux vidéos mises en ligne sur la page YouTube de Jean Charest jeudi en fin de journée annonçaient sa candidature dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC), deux jours après s'être désisté publiquement.

Un peu plus d’une heure après la publication, les vidéos ont été retirées par l’administrateur.

Les vidéos, l’une en français et l’autre en anglais, mettaient en scène le politicien faisant connaitre son intention de se présenter comme candidat à la direction du PCC.

«La course au leadership du Parti conservateur est maintenant lancée et le choix que nous ferons nous, les militants et militantes du parti, est important. Pas uniquement pour le parti, mais aussi pour l'avenir du Canada» peut-on entendre dans les premières secondes de la vidéo.

La page, portant le nom de «Jean Charest» et arborant un logo, n’avait que ces deux vidéos en ligne.

Deux proches de Jean Charest, contactés par TVA Nouvelles, disent ne pas savoir ce qui s’est passé.

On assure toutefois qu'il maintient sa décision de ne pas se lancer dans la course.