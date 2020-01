Le futur PDG de la Caisse de dépôt pas encore choisi

DAVOS, Suisse | À neuf jours du départ de Michael Sabia, le gouvernement Legault n’a pas encore choisi la personne qui lui succédera à la tête de la Caisse de dépôt et placement.

« La décision est en train d’être prise », a déclaré mercredi le premier ministre François Legault, à Davos, quand Le Journal lui a demandé si le choix avait été arrêté.

« M. Sabia quitte bientôt, alors évidemment on va annoncer qui sera le nouveau président », a-t-il ajouté.

M. Legault a ainsi laissé entendre qu’il n’y aurait pas d’intérim à la haute direction de l’institution, comme cela avait été le cas après le départ abrupt d’Henri-Paul Rousseau pour Power Corporation, en 2008.

Il a rencontré les candidats

C’est le conseil d’administration de la Caisse qui mène le processus de sélection, mais la décision finale revient au gouvernement. Signe que M. Legault suit le dossier de près, il a lui-même rencontré les candidats qui sont toujours sur les rangs.

Parmi eux, on compterait deux vice-présidents de la Caisse, Macky Tall et Charles Émond, ainsi qu’André Bourbonnais, un ancien PDG de l’institution montréalaise Investissements PSP, qui travaille maintenant pour le géant de la finance BlackRock à New York.

Rappelons que Michael Sabia a pris le gouvernement de court en annonçant, en novembre, son départ de la Caisse un an avant la fin prévue de son mandat. À partir du 1er février, il dirigera la Munk School of Global Affairs and Public Policy, à Toronto.

Deux grands absents

Deux habitués de Davos sont absents cette année : le PDG de la Caisse de dépôt et le ministre de l’Économie. Michael Sabia devait participer à l’événement même s’il ne lui reste que quelques jours à la tête de la Caisse. Il a annulé au dernier moment « en raison d’autres dossiers prioritaires pour la Caisse », a précisé un porte-parole, Maxime Chagnon. Quant au ministre Pierre Fitzgibbon, il a plutôt opté pour une mission en France. « On couvre plus de territoires », a dit un porte-parole gouvernemental, Ewan Sauves.