Grâce à la décision de Jean Charest de ne pas se porter candidat à leur chefferie, les conservateurs l’ont échappé belle. Le chapelet de casseroles que traîne encore l’ex-premier ministre libéral du Québec en matière d’éthique aurait gravement contaminé leur campagne à la chefferie et entaché leur réputation de parti « propre ».

Avec le retrait de M. Charest, ils éviteront le rappel documenté du financement illégal du PLQ sous une bonne partie de son règne. Du même coup, ils se sauveront du rappel des multiples effets toxiques qu’avait eu l’installation au PLQ d’une culture fortement affairiste axée sur le copinage. Bref, d’un PLQ transformé, selon les mots de son ex-président Robert Benoît, en une redoutable « machine à ramasser de l’argent ».

Scandales

Que ces pratiques aient été ou non de nature criminelle est une question juridique. En termes politiques, l’important est qu’elles ont témoigné d’un déficit majeur en matière d’éthique sous les trois mandats du PLQ. La commission Bastarache, par exemple, a révélé la lourde influence de certains collecteurs de fonds libéraux jusqu’au bureau du premier ministre dans la distribution de nominations partisanes.

L’émission Enquête avait aussi levé le voile sur « la plus importante fraude dans une société d’État au Québec [...]. Des collecteurs de fonds du Parti libéral et l’ex-PDG de la Société immobilière du Québec (SIQ) se seraient partagé d’importantes sommes d’argent lors de transactions immobilières ».

Spectacle gênant

Quant au scandale des FIERS, il reposait sur des détournements allégués de fonds publics devant plutôt servir au développement régional. Ce ne sont là que quelques scandales parmi d’autres.

Or, visiblement en colère de voir son retour en politique avorter pour cause de trop de squelettes dans son placard et de trop peu d’appuis au PCC, au lieu de faire son propre examen de conscience, Jean Charest préfère fustiger l’UPAC, dont il est pourtant le géniteur. Le spectacle est franchement gênant.