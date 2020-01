Les événements sportifs de 2019

Gaston Bélanger, des Promotions sportives GB, a lancé, le 20 janvier dernier, en présence de près de 200 invités réunis à la Cage, Brasserie sportive de Beauport, sa 29e Revue Sportive qui se veut une rétrospective des événements sportifs de 2019, survenus dans les régions de Québec, Île-d’Orléans, Côte-de-Beaupré et Charlevoix et qui sont souvent oubliés par les médias traditionnels.

Bertrand Quiriault et Philippe Laroche, cofranchisés des Cages Beauport et Lebourgneuf, étaient aussi sur place pour accueillir les invités. Une forte délégation de représentants de Desjardins était également présente : Sylvain Rouleau, de la Caisse de Beauport ; Isabelle Lalonde, de celle de Québec ; Armand Paré, fraîchement retraité de la Caisse de l’Île-d’Orléans ; Stéphane Dubé, de celle des Chutes Montmorency ; Martin Leclerc, de la Caisse de la Côte-de-Beaupré, Alain Sauvé, de celle de Limoilou ; et Patrick Leclair, de celle de Charlesbourg. Aussi sur place : Gilles Gilbert, ex-gardien de la LNH ; Benoît Bouchard, maire de Boischatel ; Pierre Lefrançois, maire de L’Ange-Gardien ; Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont ; Jean-François Simard, député de Montmorency ; Pierre-Paul-Hus, député de Charlesbourg, Haute-St-Charles ; et Jonatan Julien, député de Charlesbourg, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la Capitale-Nationale par intérim.

8 Méritas

Photo courtoisie

Huit (8) personnes ont reçu des Méritas de La Revue Sportive pour leur implication ou leur bénévolat au cours des dernières années. Sur la photo, de gauche à droite : Denis Dumaresq (Québec) ; Gaétan Drapeau (Québec) ; Yves Huard (Québec) ; Louise Bertrand (personnalité Desjardins) ; Jacques Latulippe (Québec) ; Huguette Chevalier (Côte-de-Beaupré) ; Gaston Bélanger, éditeur de La Revue Sportive ; Patrice Savard (La Malbaie) ; et Bruno Turcotte (Charlevoix).

Implication bénévole remarquable

Photo courtoisie

La Revue Sportive 2020 a tenu à souligner, lors de son récent lancement, la contribution exceptionnelle de Ferdinand Pouliot, de St-Pierre-Île-d’Orléans. M. Pouliot fut vice-président et président de l’Association des bénévoles de l’Île-d’Orléans pendant 13 ans ; membre du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de l’Île-d’Orléans, depuis 1996 ; 12 ans au sein de la Coopérative de solidarité de services à domicile Orléans, sans compter son rôle d’administrateur et représentant du secteur Orléans du Réseau FADOQ pendant 14 ans. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Christian Deschamps, de Deschamps Impression ; Ferdinand Pouliot, Fred Criff, de l’échange Québec-Calgary du Carnaval de Québec ; et Gaston Bélanger, éditeur de La Revue Sportive. La lithographie est de Jacques Hébert.

Pour la 29e fois

Photo courtoisie

L’édition 2020 de La Revue Sportive (photo) compte 182 pages, en couleur sur papier glacé, et souligne les performances de plusieurs sportifs et bénévoles des régions de Québec, Côte-de-Beaupré, Île-d’Orléans et Charlevoix. Tirée à 4000 exemplaires, La Revue Sportive est distribuée gratuitement chez Benny&Co. de la rue Seigneuriale ou, encore, vous pouvez la consulter sur internet au www.revuesportive.com .

Anniversaires

Photo courtoisie

Marie Morneau (photo), présidente de Marie Morneau Communication et consule honoraire de la République d’Islande à Québec... Joël Bouchard, entraîneur-chef du Rocket de Laval de la LAH, 46 ans... Mario Saint-Amand, comédien et chanteur, 52 ans... Mario Roberge, joueur de hockey (1990-95 – Canadiens), 56 ans... Jean-François Sauvé, joueur de hockey (1980-87 : Sabres, Nordiques), 60 ans... Princesse Caroline de Monaco, 63 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 23 janvier 2005. Johnny Carson (photo), 79 ans, animateur de télévision américain, surtout connu pour avoir animé l’émission The Tonight Show de 1962 à 1992... 2018. Lorraine Brunet Bergeron, 93 ans, mère de Michel Bergeron (Nordiques-TVA Sports)... 2018. Hugh Masekela, 78 ans, trompettiste et véritable légende sud-africaine du jazz... 2015. Le roi Abdallah d’Arabie saoudite, 91 ans... 2015. Ernie Banks, 83 ans, ex-joueur des Cubs de Chicago de 1953 à 1971... 2014. Franz Gabl, 93 ans, skieur alpin autrichien, médaillé d’argent aux Jeux olympiques d’hiver de 1948... 2010. Paul « Tizon » Bédard, 84 ans, connu pour sa contribution au développement du hockey mineur et junior à Beauport... 2007. Jean-Paul Canac-Marquis, 86 ans, ex-président de Canac-Marquis Grenier... 2007. Martin Trudel, 33 ans, ex-défenseur de la LHJMQ.