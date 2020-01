Mes dernières découvertes!

Au cours des dernières semaines, j’ai eu le bonheur de goûter de nouveaux produits fort intéressants. Au Québec, on peut s’en vanter (humblement, bien sûr), on fabrique de belles affaires. Notre savoir-faire se raffine de plus en plus et ce que nos entrepreneurs offrent sur les rayons se distingue par sa qualité. Bonne dégustation.

SAINTE-MARIE RHUM ÉPICÉ

Photo courtoisie

Fondé en 2017, Rhum Sainte-Marie s’est lancé le pari de mettre en marché un rhum tout à fait différent. Et je dois admettre que le pari est gagné. Si nous sommes habitués aux rhums blancs, ambrés et même noirs, celui-ci sort de l’ordinaire, car il est rosé.

En bouche, vous découvrirez de belles notes chaudes qui proviennent de la distillation de la mélasse, du poivre Sichuan, de l’anis étoilé, du piment de la Jamaïque, du cantaloup et de la canneberge. Ce beau mélange me rappelle un petit quelque chose qui s’apparente à la cannelle. On l’aime pour son originalité, mais moi, je l’adore !

► Rhum Sainte-Marie / facebook.com/rhumSainteMarie

GELÉE PUR PORTO

Photo courtoisie

Quoi de mieux que d’accompagner de bons fromages avec une belle gelée ou une terrine ? Mon dernier coup de cœur est sans contredit la gelée Pur Porto de l’entreprise Concept Connivence. Faite à partir de porto Tawny (il s’agit d’un porto obtenu par l’assemblage de vins de différents degrés de maturité et qui est vieilli de 5 à 7 ans), cette gelée est franchement délicieuse.

Si a priori je ne suis pas un fan de porto, je dois admettre que je suis charmé par cette gelée. Le sucre ajouté (parce qu’il en faut dans une gelée) vient balancer les arômes et ajoute une délicatesse au produit. Un bijou à découvrir avec un bon morceau de fromage sur un excellent pain croûté.

► Concept Connivence / concept-connivence.com

DISTILLERIE 3 LACS

Photo courtoisie

Qu’est-ce qui arrive lorsque nous avons trois tripeux qui se lancent dans une belle aventure de gin ? Ça nous donne la Distillerie 3 Lacs et leur tout nouveau gin. Ce qui en fait la particularité est bien sûr les aromates utilisés. Dans ce gin, on retrouve la traditionnelle baie de genièvre ainsi que la graine de tournesol (biologique dans le cas présent), de la noisette, de la coriandre, du poivre et du citron.

Force est d’admettre que l’ajout du citron lui confère un style british bien à lui, qui en fait un produit différent. Sur glace ou en cocktail, tout comme moi, vous serez conquis.

► Distillerie 3 Lacs / distillerietroislacs.ca