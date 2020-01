October Faction: une série captivante

Il suffit d’un seul épisode pour devenir accro à October Faction, la nouvelle série d’horreur américaine mettant en vedette Maxim Roy, débarquée sur Netflix jeudi.

Fred et Deloris Allen sont chasseurs de monstres. Mais ça, leur entourage entier l’ignore, tout comme leurs enfants, les jumeaux Viv et Geoff. La vérité devient toutefois de plus en plus difficile à cacher lorsqu’une puissante sorcière (Maxim Roy) se lance à leurs trousses, bien déterminée à venger la mort de ses proches.

Rien n’est simple dans October Faction, adaptation télévisuelle des romans graphiques du même titre. Pourtant, on s’attache aussi rapidement qu’aisément aux personnages, tant ceux des jeunes adolescents tentant de s’adapter à leur nouvelle réalité que ceux d’Alice, l’énigmatique sorcière dont les sombres desseins se préciseront au fil des épisodes.

De l’horreur à la comédie

Donnant aussi bien dans l’horreur que dans le drame familial et la comédie noire, October Faction pige dans les codes de chacun des genres pour former sa propre identité, rappelant toutefois par moments les séries à succès Journal d’un vampire (The Vampire Diaries), Les effrayantes aventures de Sabrina (The Chilling Adventures of Sabrina) ou encore Surnaturel (Supernatural).

Quant aux fans d’hémoglobine, ils sont ici particulièrement bien servis, l’équipe d’October Faction ne lésinant pas sur les quantités de sang déversé par vampires et autres créatures maléfiques.

Le constat est évident après quelques épisodes seulement : October Faction est nettement supérieur à Shadowhunters, la série précédente de Maxim Roy qui flirtait également avec le surnaturel.

♦ La première saison d’October Faction est maintenant diffusée sur Netflix.