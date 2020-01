Qu’il est difficile d’être parent en 2020!

Nous vivons présentement une situation familiale difficile et j’apprécierais un commentaire de votre part pour calmer la donne. Nous avons deux enfants, un garçon et une fille de 13 et 15 ans. Le cadet, notre fils, comme tous les jeunes de son âge, n’a qu’une pensée du réveil au coucher : pitonner sur son cellulaire.

Mon mari qui a lu un résultat de recherche inquiétant sur l’intoxication des jeunes par les jeux vidéo a décidé de sévir depuis une semaine en interdisant aux enfants le cellulaire à table. Notre fille s’est pliée à sa demande, mais c’est la guerre entre notre fils et son père depuis ce temps. Je trouve la mesure trop sévère et j’apprécierais que mon mari s’assouplisse pour que notre fils retrouve sa gaité. Comment faire pour arranger ça ?

Anonyme

Je pense au contraire que votre mari a raison de tenir son bout et que vous devriez, pour le bien de votre fils, abonder dans son sens et l’appuyer en ce qui a trait à l’interdiction du cellulaire à table.