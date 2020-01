Roger Waters sur 360° au Centre Vidéotron en juillet

Roger Waters a encore une tournée dans le corps et elle passera par Québec, l’été prochain.

L’ex-Pink Floyd et icône du rock des années 1970, âgé de 76 ans, s’arrêtera au Centre Vidéotron, le 21 juillet, pendant un pèlerinage estival de 31 dates au Canada et aux États-Unis, apprend-on jeudi matin.

Adepte des mises en scène à grand déploiement, Roger Waters misera pour la tournée This Is Not a Drill sur une configuration à 360 degrés.

Le dernier passage de Waters à Québec remonte aux 6 et 7 octobre 2017, aussi au Centre Vidéotron.

Les billets pour assister à son retour dans la capitale seront mis en vente le 31 janvier, à 10h.