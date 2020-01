Tu réussiras, fils!

En secondaire 1, 65 % des jeunes, deux sur trois, souffrent d’anxiété de performance.

Un directeur d’école dit que c’est ce qui gruge le plus de son temps.

Voilà les résultats, rapportés hier dans Le Journal, d’une enquête menée auprès de 1500 élèves dans 11 écoles du Québec.

Parmi ces 65 % d’anxieux, 42 % font de l’anxiété de performance « modérée » et 23 % font de l’anxiété « élevée ».

Ils luttent pour surnager, plusieurs échouent, et beaucoup sont malheureux même s’ils réussissent. Ce n’est pas un phénomène propre au Québec.

La nervosité devient souvent de la panique lors des examens.

On introduit des ateliers de gestion du stress, du yoga, de la méditation... au secondaire.

Monsieur

J’en vois encore les traces chez mes étudiants en première année d’université.

« Monsieur, comment je fais pour savoir ce qui est important et ce qui l’est moins dans ce que vous dites ? »

« Monsieur, comment est-ce que je dois me préparer pour l’examen ? »

« Monsieur, est-ce qu’il faut tout apprendre par cœur ? »

« Monsieur, est-ce que vous tenez compte des fautes de français ? »

« Monsieur, est-ce que vous corrigez sévèrement ? »

« Monsieur, est-ce qu’on pourrait voir les examens des années passées ? »

Si vous avez des enfants au cégep, vous avez constaté qu’ils sont obsédés par la fameuse cote R, qui décide de l’accès aux filières universitaires les plus prestigieuses et les plus payantes.

Comment en sommes-nous arrivés là ?

On pointe du doigt les programmes sélectifs, mais il semblerait qu’on voit la même anxiété dans les écoles qui n’ont pas ces programmes.

Ces jeunes ne vivent que les conséquences de ce que nous, les parents, et nous, la société, leur transmettons.

Dans une société qui pousse pour qu’un maximum de jeunes aille à l’université, qui a discrédité les métiers manuels, forcément, celui qui aura des problèmes scolaires risque de se sentir « looser ».

Le boulot le plus modeste exige un diplôme... même s’il ne nécessite pas les connaissances que le parchemin est censé officialiser.

Dans les petites familles d’aujourd’hui, la pression est aussi plus forte sur l’enfant unique ou sur les deux que sur celui qui, jadis, était le 8e de 12.

C’est toute notre société qui est obsédée par la performance, et c’est notre enfant qui devra être le meilleur.

Bien des parents trouvent leur propre valorisation dans la « réussite » de leur enfant.

Facebook sert beaucoup à la mise en scène enjolivée, par les parents, de leurs enfants-rois, qui, entre eux, se jugent et se comparent sans arrêt.

Mission

On pourrait vouloir une école sans hiérarchie, mais le capitalisme qui attend nos enfants sera impitoyable et ne fera que cela : les évaluer, les comparer, les classer.

Au fond, l’école est malade parce que la société est malade.

Que l’école prépare au marché du travail, d’accord, mais doit-elle servir uniquement à cela ?

Et la société se réduit-elle au marché ?

C’est ce que croient nos jeunes et la plupart des parents. C’est dommage, et c’est faux.