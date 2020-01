Un sacre grandiose

Il y avait beaucoup de monde, hier soir, sur les planches de la salle Louis-Fréchette. Et c’était beau de voir les musiciens de l’Orchestre symphonique de Québec et des Violons du Roy, investis et concentrés, dans une même cause, lors de l’interprétation du Sacre du printemps de Stravinsky.

Et quel Sacre ce fut. Cette fresque musicale complexe d’une trentaine de minutes, écrite au début du 20e siècle, s’est déployée à travers une multitude de sonorités, où toutes les sections de l’orchestre bonifié ont été sollicitées.

On retrouve, dans le Sacre, une rythmique complexe, des belles attaques de violon, lors du segment L’Adoration de la terre, et beaucoup de puissance.

Photo Simon Clark

Il y a toutes sortes de couleurs et d’expressions musicales dans cette œuvre mythique de Stravinsky. Les deux ensembles, accompagnés par des musiciens additionnels, ont offert une interprétation mémorable et sentie, sous la direction d’un Fabien Gabel, intense, qui dirigeait cette œuvre pour la première fois.

À la fin de l’œuvre, le public, satisfait, en a mis une couche de plus, lors des applaudissements, à l’endroit du groupe de percussionnistes, avec Marc-André Lalonde en tête.

L’OSQ n’avait pas interprété le Sacre du printemps depuis 25 ans et il ne l’avait jamais fait dans sa totalité. Le concert, présenté à guichets fermés, a été dédié au chef anglais Simon Streatfield, décédé en décembre dernier, et qui était à la barre de l’OSQ, lorsque l’ensemble québécois avait joué cette œuvre musicale pour la dernière fois.

Photo Simon Clark

En ouverture de soirée, Les Violons du Roy, avec la section des vents de l’OSQ et quelques musiciens additionnels, ont offert les élémens du compositeur français Jean-Féry Rebel.

Une découverte

Cette suite écrite en 1737, qui raconte la création du monde, s’ouvre en dissonance et de façon très contemporaine avant de retrouver, après quelques minutes, un style plus baroque, fidèle au répertoire des Violons du Roy.

Dirigeant avec ses mains, comme le fait maintenant le chef fondateur Bernard Labadie, Mathieu Lussier avait un plaisir évident à amener le groupe de musiciens à atteindre la précision recherchée.

L’interprétation du Concerto pour trompette et orchestre d’Henri Tomasi s’est avérée la surprise inattendue de cette grande soirée de musique classique et symphonique.

Une œuvre cinématographique avec des effluves de jazz, une ambiance à la Gershwin, des orchestrations grandioses, et une superbe performance du trompettiste suédois Hakan Hardenberger. Un concerto moderne, écrit en 1948, très riche musicalement et où tous les musiciens ont été mis à contribution.

La salve d’applaudissements qui a suivi la dernière note ne mentait pas. Tout le monde s’est levé et l’ovation a été généreuse. Une bien belle découverte.

Et souhaitons que cette initiative, réunissant l'Orchestre symphonique de Québec et les Violons du Roy, sera le début de quelque chose. On en veut encore.

Ce concert est présenté à nouveau, jeudi matin, à 10h30, au Grand Théâtre de Québec.