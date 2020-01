Une domination de l’Avalanche

ST. LOUIS | Il y aura une bonne délégation de l’Avalanche du Colorado à la cérémonie des trophées à Las Vegas. Si la tendance se maintient, Cale Makar gravera son nom sur le trophée Calder, Nathan MacKinnon fera de même avec le trophée Lady-Byng et Joe Sakic repartira avec le trophée Jim-Gregory.

En marge de la classique des étoiles à St. Louis, l’Association professionnelle des journalistes de hockey (PHWA) a invité ses membres à voter pour 10 distinctions à la mi-saison. De ce nombre, deux trophées n’existent pas : le prix Rod-Langway et le plus beau retour.

Cette année, 117 journalistes représentant les 31 équipes de la LNH ont participé au vote. Le Journal vous présente les résultats du vote global, mais aussi les sélections des deux journalistes attitrés à la couverture quotidienne du Canadien.

McDavid au sommet

Photo AFP

Le plus prestigieux des trophées restera toujours le Hart, couronnant le joueur le plus utile à son équipe.

Au sommet des marqueurs de la LNH avec 76 points et en route vers une saison de près de 130 points, Connor McDavid pourrait remporter cet honneur pour la deuxième fois de sa carrière. Il l’avait fait lors de la saison 2016-2017. Cette année-là, les Oilers d’Edmonton avaient participé aux séries, subissant l’élimination au deuxième tour.

Advenant un retour des Oilers en séries pour la première fois depuis 2017, McDavid sera difficile à déloger pour l’obtention du Hart.

De bons et un mauvais choix

Pour le trophée Norris, le choix de John Carlson est tout à fait logique. Le défenseur des Capitals de Washington a déjà amassé 60 points en 49 matchs et il pourrait devenir le premier défenseur depuis Brian Leetch en 1991-1992 à atteindre le plateau des 100 points.

À Pittsburgh, Mike Sullivan fait des miracles avec une équipe qui a joué de malchance avec les blessures. Malgré la perte de Sidney Crosby pour plusieurs semaines, les Penguins se battent avec les Capitals pour le sommet de la division Métropolitaine.

Sullivan, qui a gagné la coupe Stanley en 2016 et 2017, pourrait ajouter un autre trophée à sa collection avec le Jack-Adams. Pour y arriver, Sullivan devra toutefois garder un œil attentif sur John Tortorella, qui pourrait conduire les Blue Jackets de Columbus à une participation aux séries malgré les départs d’Artemi Panarin, Sergeï Bobrovsky, Matt Duchene et Ryan Dzingel.

Si les choix de Carlson et de Sullivan sont logiques à la mi-saison, la présence d’Auston Matthews au deuxième rang pour le trophée Lady-Byng, remis au plus gentilhomme, a de quoi faire sourciller. C’est vrai que Matthews a seulement six minutes de punition à sa fiche, mais il ne cadre pas avec la définition du trophée. Le jeune attaquant des Maple Leafs de Toronto n’a rien de Monsieur sourire quand il rencontre les médias et on ne peut passer sous le silence son histoire d’avoir « troublé la paix » en mai dernier à Scottsdale, en Arizona.

Danault, une possibilité ?

S’il y a plusieurs joueurs de l’Avalanche, c’est assez désertique pour le Canadien. Et c’est tout à fait normal. L’auteur de ces lignes a offert son vote de troisième place à Phillip Danault pour le trophée Selke, décerné au meilleur attaquant à caractère défensif.

Toujours confronté aux meilleurs trios de l’équipe adverse, Danault a réussi à se forger un dossier de +15 en plus d’amasser 36 points en 50 matchs. Et il ne joue pas pour une puissance de la LNH, contrairement à Patrice Bergeron ou Ryan O’Reilly.