Volleyball: Pascal Clément prend sa retraite, après 28 ans à la barre du Rouge et Or

Après 28 ans à la barre du Rouge et Or de l’Université Laval, Pascal Clément cèdera les guides de la formation de volleyball masculin à son adjoint Gino Brousseau au terme de la présente saison.

Photo Jean-François Desgagnés

Clément quitte après avoir mené le Rouge et Or à deux titres nationaux (1994 et 2013) et à 23 bannières du RSEQ. Il a été nommé trois fois entraîneur par excellence au pays et à 17 occasions au Québec.

Photo Jean-François Desgagnés

Clément demeurera associé au Rouge et Or dans un rôle qui reste à déterminer, mais il a déjà des projets en tête, notamment au niveau du marketing.

Photo Jean-François Desgagnés

Adjoint de Clément depuis 2010, Brousseau était de la première édition du Rouge et Or qui a remporté le championnat canadien en 1990. Olympien des Jeux de 1992 à Barcelone, Brousseau sera de retour au plus grand rendez-vous planétaire cet été Japon comme entraîneur-adjoint de l’équipe canadienne qui a obtenu son billet en fin de semaine à Vancouver lors du tournoi de la dernière chance.