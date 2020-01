LEFEBVRE MARTIN, Brillante



Au CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières, le 21 janvier 2020, à l'âge de 103 ans et 5 mois, est décédée dame Brillante Lefebvre, épouse de feu monsieur Laurent Martin, fille de feu monsieur Maurice Lefebvre et de feu dame Rosanne Touzin. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à lade 12 h à 13 h 45,et de là au cimetière de Saint-Casimir pour l'inhumation. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Lefebvre laisse dans le deuil ses filles: Lise (Michel Naud) et Claudette; ses petits-enfants: Nathalie (Denis Paquet), Hélène (Pierre Cabana) et Annie (Mario Trudeau); ses arrière-petits- enfants: Cynthia et Stéphanie Paquet, Mélanie et Phillipe Gauthier, Amy Trudeau; ses frères et sa sœur: feu Rosanne (feu Guy Gendron), feu Ernest et Claude (Madeleine Duchesneau); plusieurs demi-frères et demi-sœurs décédés de la famille Lefebvre; sa belle-sœur Rita Marcotte (feu Raymond Martin); plusieurs beaux-frères et belles-sœurs décédés de la famille Martin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières et les bénévoles pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles au salon.