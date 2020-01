À propos de la courtoisie

Même si les propos d’un de vos lecteurs concernant l’absence de respect d’une majorité de Québécois envers les autres sont véridiques et que plusieurs manquent de courtoisie, ce n’est pas généralisé. Les gens sont plus sensibilisés à ne pas jeter leurs ordures au bord des routes et sur les trottoirs, en plus de commencer à se préoccuper de l’environnement.

Ma nièce avait 5 ans quand elle a ramassé un kleenex qu’une dame avait jeté sur le trottoir pour le lui remettre. Sa mère qui lui avait inculqué de jeter ses déchets dans une poubelle était fière. Comme quoi les bonnes habitudes, ça se prend en bas âge.

Rendue à 70 ans, comme je me déplace avec une canne, c’est incroyable de voir les gens se précipiter pour m’ouvrir les portes des magasins, en particulier les jeunes. Je n’oublie d’ailleurs jamais de les remercier. Il est même arrivé, alors que mon conjoint me déposait dans un stationnement pour aller faire mes courses, qu’une personne s’empresse de venir m’aider à sortir du véhicule.

Même si on va dans la bonne direction, des améliorations sont encore nécessaires. Lorsqu’un automobiliste recule dans un stationnement, les gens sont encore portés à accélérer pour passer, au lieu d’attendre qu’il soit sorti de son emplacement. Sans être chauvine, après 30 ans à Montréal, ma belle-sœur qui vient de déménager à Québec m’a dit qu’elle y trouvait les gens plus courtois. Mais aux arrêts d’autobus, dans les grandes villes, les gens se ruent pour monter. Et qui n’a pas vu un embouteillage monstre créé par les chauffeurs qui traversent une intersection quand le feu passe au rouge, de manière à bloquer le passage à tout véhicule de la rue transversale.

Un jour dans un ascenseur, un monsieur a enlevé son chapeau en me saluant. Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu ça. Rien n’est cependant parfait en ce bas monde, et plusieurs sont encore imperméables à la courtoisie.

Micheline de Québec

C’est par l’exemple et la persistance à agir correctement que l’on contaminera la société entière. Car entre le récit du lecteur de référence et le vôtre, il y a un monde qui ne voudra que s’améliorer si on lui en démontre l’importance.