Accompagner vos braisés et vos ratatouilles

Avec l’hiver bien installé et son froid sibérien qui vient nous pincer la peau, rien de mieux pour réchauffer la maisonnée qu’une viande braisée au four ou une bonne ratatouille.

Ces deux plats savoureux et réconfortants ouvrent grande la porte à une large sélection de vins rouges. Il faut savoir que le sang de la viande a pour effet d’attendrir les tanins du vin. La cuisson lente, pour sa part, viendra attendrir les pièces de viande moins nobles (pensez au rôti de palette), mais aussi faire disparaître le sang de la viande. On optera alors pour des vins plus souples sur les viandes braisées ou mijotées. Sachez également que les braisés sont tout indiqués pour mettre en lumière vos vieux flacons. En effet, les arômes tertiaires d’écurie, de vieux cuir, d’humus et de champignon, combinés aux tanins assouplis des vins âgés, se marient à merveille avec les cuissons lentes. De son côté, la ratatouille s’accorde mieux avec des vins tanniques et puissants en alcool. À ce jeu, les vins du Languedoc ou du Rhône méridional sont difficiles à battre, bien que les possibilités soient nombreuses ailleurs sur la planète vin.

Espelt, Saulo 2018, Empordà

Espagne 14,5 %

3 g/l - BIO | ★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 10856241

Située en bordure de la Méditerranée, l’appellation Empordá ressemble beaucoup au sud de la vallée du Rhône. Son climat chaud convient particulièrement bien au grenache, cépage qui domine ici le vin. Il en ressort un rouge gourmand par son fruité très expressif, tant au nez qu’en bouche. Les tanins sont souples alors que le petit ajout de carignan apporte ce qu’il faut de fraîcheur à l’ensemble. Tout ça pour moins de 15 $ et en bio en plus ! Prenez soin de le servir légèrement rafraîchi.

Mas des Bressades, Cuvée Tradition 2017, Costières de Nîmes

France 13,5 %

4 g/L | ★★★ | $$

Code SAQ : 10439383

Un classique au registre des vins du sud de la France et dont le prix est demeuré fort sage au cours des 10 dernières années. En conversion bio, le domaine, situé au nord-est de l’appellation Costières-de-Nîmes, est mené avec brio par Cyril Marès, sixième génération de vignerons. Un vin qui met le grenache en avant avec une pointe de syrah. Il en ressort un rouge savoureux aux accents de prune, de réglisse, de garrigue et d’épices douces. On sent le vin nourri, suave, avec des tanins généreux et bien détaillés alors que la finale surprend par sa fraîcheur, ce qui apporte une grande buvabilité à l’ensemble. Rapport qualité/prix impeccable !

Peter Lehmann, Layers 2018, Barossa

Australie 14,5 %

2,5 g/L | ★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 14124346

Nous sommes tous

interpellés par les feux de forêt qui dévastent actuellement l’Australie. Les vignes font malheureusement partie des dommages collatéraux. En espérant que la situation revienne rapidement à la

normale, voici un très bon rouge à base de shiraz et complété par le mourvèdre, le tempranillo et le grenache. Comme son nom l’indique, vous avez droit à des « couches » de parfums et de saveurs. Tonalité de myrtille en confiture, de cassis, de café et d’eucalyptus. C’est ample, riche, capiteux tout en offrant une finale soutenue. Pas mal ce vin pour le prix !

Domaine Mondésir-Gazin, Château Mondesir 2015, Blaye Côtes de Bordeaux

France 13,5 %

2,5 g/l – BIO | ★★★ | $$

Code SAQ : 13862048

Les vins de Bordeaux demeurent de formidables passe-partout à table et de redoutables compagnons pour les viandes braisées. Surtout le merlot qui peut donner des vins à la fois juteux et élégants. C’est le cas ici avec ce 100 % merlot cultivé en bio vinifié en cuve béton et qui ne voit aucun bois. Un nez agréable axé sur la pureté du fruité : graphite, bleuet et une touche végétale. La bouche suit avec un fruité velouté, finement tissé par des tanins souples. Coup de cœur assuré ! À boire dès maintenant afin de profiter au maximum du profil fruité du vin.

Podere Sapaio Volpolo 2017, Bolgheri

Italie 14,5 %

1,6 g/L | ★★★1/2 | $$$

Code SAQ : 12488605

Un vin italien de la région de Bolgheri, en Italie, mais qui, sur papier, ressemble plutôt à un bordeaux classique avec ses 70 % de cabernet-sauvignon et le reste en parts égales de merlot et de petit verdot. Dans le verre, quel bonheur ! Belle couleur violacée. Arômes boisés de cacao, de café avec des notes de poivre et d’épices et un fond de fruits noirs (mûres, bleuets). Belle concentration de saveurs en bouche. C’est un vin ample et généreux, bel équilibre entre les tanins, le fruit et l’acidité. Finale longue, finement boisée. À boire dès maintenant tout en sachant qu’il pourra se conserver 5 à 10 ans sans problème.

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

