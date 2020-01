Défilé du Carnaval: même formule que l’an dernier, parcours allongé

Ce grand rendez-vous complètement refondu l’an dernier s’inscrit dans la même lignée cette année.

Le Défilé Hydro-Québec propose huit grandes séquences au cours desquelles des artistes performeront en continu. Certains des tableaux du Défilé 2019 reviendront en formule réinventée. De nouvelles performances artistiques mises sur pied en collaboration avec divers acteurs du milieu culturel de la ville de Québec seront aussi présentées, pour le grand bonheur des spectateurs.

Ainsi, à travers sa cadence soutenue, ses interactions dynamiques avec le public et une trame sonore rythmée passant du traditionnel à l’électro, le Défilé promet deux représentations spectaculaires alliant des prouesses circassiennes, prestations ambulantes d’art de la rue et danses traditionnelle, brésilienne et contemporaine.

Un parcours allongé

Le parcours s’étendra sur Grande Allée de la rue des Érables jusqu’au coin de l’avenue Honoré-Mercier et du boulevard René-Lévesque, soit une distance de 1,8 kilomètre. À ne pas manquer, les samedis 8 et 15 février prochains. Rappelons que le Carnaval de Québec se déroulera dans la ville de Québec du vendredi 7 au dimanche 16 février.

Information : carnaval.qc.ca