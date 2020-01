Eli Manning fait ses adieux

C’est avec émotion qu’Eli Manning a annoncé officiellement sa retraite du football professionnel, vendredi, à New York.

«J’ai choisi de quitter le sport avec seulement des souvenirs positifs, a exprimé celui qui a passé l’ensemble de ses 16 campagnes dans la NFL avec les Giants de New York. S’il y a des éléments qui traversent le temps, il faut s’assurer de choisir les bons.»

Parmi ces souvenirs, il y a inévitablement ses deux conquêtes du Super Bowl (2008 et 2012) face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Manning avait obtenu le titre de joueur par excellence lors de ces deux matchs de championnat. Il avait notamment permis à son équipe d’amasser de précieux points dans les derniers instants de ces parties.

«Je n’ai jamais eu peur de faire des erreurs. J’ai toujours pensé à comment ça allait être génial lorsque nous allons inscrire des points», a exprimé le pivot.

AFP

Pas un substitut

Au terme de la présente campagne, l’athlète de 39 ans avait indiqué qu’il ne se voyait pas poursuivre sa carrière comme substitut, un rôle qu’il a dû tenir en 2019, et ce, en raison de la présence de Daniel Jones chez les Giants.

Manning n’a obtenu que quatre départs cette saison, qui s’est soldée par une troisième exclusion consécutive des éliminatoires pour la formation de la Grosse Pomme.

«Daniel Jones adore le football. C’est un passionné et je crois qu’il a un bel avenir devant lui», a indiqué le nouveau retraité concernant celui qui lui succède.

Manning se retire en étant le quart-arrière ayant récolté le plus de verges (57 023) et de touchés (366) par la passe dans l’histoire de la formation new-yorkaise. Celle-ci a d’ailleurs indiqué qu’elle allait retirer le numéro 10 de Manning au cours de la prochaine saison.

«Nous allons être honorés d’introduire Eli parmi notre anneau d’honneur. Plus aucun membre des Giants de New York n’endossera le numéro 10», a révélé le copropriétaire des Giants John Mara.

AFP

Des bons mots de Peyton

Eli était le troisième quart-arrière de sa famille à diriger une attaque dans la NFL. En effet, son père Archie et son frère Peyton ont également fait leurs marques dans le meilleur circuit de football au monde.

Le grand frère était mi-figue, mi-raisin en ce qui concerne la retraite de son cadet.

«Je suis heureux pour Eli, car je sais qu’il est en paix avec sa décision et qu’il y a réfléchi longuement, a expliqué celui qui est aussi le détenteur de deux bagues du Super Bowl, lors d’un entretien avec le site internet des Broncos de Denver. Cependant, je suis triste, parce que je ne pourrai plus le voir jouer. Après mon père et Dan Marino, Eli était mon joueur préféré. [...] J’ai réellement apprécié le regarder jouer, compétitionner et devenir un homme.»

En plus de Peyton et plusieurs autres vedettes de la NFL, Manning a reçu des félicitations bien particulières de celui qu’il a vaincu deux fois au Super Bowl.

«Félicitation pour ta retraite et ton incroyable carrière Eli! Je ne vais pas te mentir, j’aimerais que tu n’aies jamais remporté le Super Bowl», a écrit le quart-arrière des Patriots Tom Brady sur son compte Twitter.