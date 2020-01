Fusillade en Allemagne: six personnes tuées, le tireur arrêté

Berlin | Six personnes ont été tuées vendredi dans une fusillade à Rot am See, dans le sud-ouest de l’Allemagne, affirment plusieurs médias, alors que la police indique «vraisemblablement» plusieurs morts.

La fusillade, dont l’auteur présumé a été arrêté, s’est produite à la mi-journée dans la région du Bade-Wurtemberg. Plusieurs personnes ont également été blessées au cours de cette fusillade, selon la police locale, qui a déployé sur place un important dispositif.

Plus de détails suivront.