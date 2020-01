Bien avant l’émergence des réseaux sociaux, la présomption d’innocence était plombée si on rendait publique une enquête ou une arrestation dans les médias traditionnels. Malheureusement, Jean Charest n’est pas le premier et n’est sûrement pas le dernier à être jugé coupable sans l’avoir été par un tribunal. Même si l’enquête Mâchurer se concluait sans accusation, sa vie politique est minée à tout jamais.

Je pense à Michel Arsenault, l’ancien président de la FTQ, qui a dû renoncer à se représenter à la tête de sa centrale dans la tourmente d’allégations relatives aux investissements du Fonds de solidarité FTQ dans des entreprises qui étaient la propriété de gens douteux. Arsenault n’a jamais été accusé d’actes criminels, mais il a dû payer le prix du tapage médiatique en marge de sa comparution à la Commission Charbonneau.

Je songe aussi aux certains enseignants victimes de fausses allégations et arrêtés avec fracas dont les noms étaient largement diffusés dans les médias de masse avant même qu’une quelconque preuve de leur méfait n’ait été étayée. Je ne compte plus le nombre de ces enseignants que j’ai vu acquitté par un tribunal après de longues pérégrinations juridiques et qui n’ont jamais été en mesure par la suite de retrouver une vie normale. L’adage voulant qu’il n’y ait pas de fumée sans feu, continuait de les poursuivre longtemps après que les accusations se soient révélées fausses.

J’ai souvenir aussi de l’arrestation et de la conduite au tribunal des trois travailleurs accusés dans le drame de Lac-Mégantic qui furent livrés en pâture au tribunal de l’opinion publique. Malgré le côté spectacle à l’américaine dans la conduite juridique de l’affaire, la foule fut moins naïve que certains l’espéraient; elle a vu que les vrais coupables n’étaient pas cités à procès. Toutefois, la vie de Thomas Harding et de ses comparses n’est pas devenue plus rigolote après qu’ils aient été acquittés.

Les médias sont prompts à diffuser la nouvelle d’une quelconque malversation et à multiplier les détails avant même que des accusations formelles soient menées, ils deviennent cependant beaucoup plus discrets lorsque surgit un acquittement. C’est ainsi que le traitement public laissera toujours planer un doute qui nuira à un niveau plus ou moins élevé au projet de ces gens qui ont été sous le feu d’une enquête ou d’accusations sans fondements.

Jean Charest ne pourra jamais être premier ministre, il a toutefois l’occasion de pouvoir poursuivre une très belle carrière dans le privé. Il a la chance d’avoir quelques supporters qui prendront avec véhémence sa défense. Ce n’est malheureusement par le cas de tous ceux qui sont soupçonnés injustement et qui se retrouvent seuls ou traités avec un grand manque de déférence.

Chose certaine, un postulant à la fonction de premier ministre du Canada doit être au-dessus de tout soupçon!