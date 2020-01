Le Sacre du printemps: mission accomplie pour l’Orchestre symphonique de Québec et Les Violons du Roy

C’est un concert historique que l’Orchestre symphonique de Québec (OSQ) et Les Violons du Roy ont offert aux amateurs de musique classique mardi et mercredi en interprétant, ensemble, Le Sacre du printemps, de Stravinski.

Ce chef-d’œuvre monumental a réuni un nombre impressionnant de musiciens et d’instruments sur scène. Fabien Gabel, à la barre de l’OSQ, et Mathieu Lussier, chef d’orchestre des Violons du Roy, ont tour à tour dirigé les musiciens. Les Éléments, symphonie nouvelle de Rebel et le Concerto pour trompette, de Tomasi, interprété par le soliste suédois Hakan Hardenberger, étaient également au programme. Des concerts qui ont ravi l’auditoire. Marie-Christine a rencontré les deux chefs d’orchestre pour parler de la démarche de création de ce concert exceptionnel. Voyez le reportage samedi.