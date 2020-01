Les Remparts en Bleu Nordiques

C’est ce soir, au Centre Vidéotron alors que les Remparts affronteront le Drakkar de Baie-Comeau, que l’on commémorera le 40e anniversaire du premier match des Nordiques dans la Ligue nationale de hockey.

Vous êtes invités à vous vêtir de bleu ou à porter le chandail des Nordiques pour appuyer les Remparts. Plusieurs anciens joueurs des Nordiques seront présents et présentés sur la glace avant le match. Certains d’entre eux prendront part à une séance d’autographes lors du premier entracte du match. Les Remparts seront vêtus du chandail thématique bleu qui rappellera l’uniforme de l’équipe lors des saisons 1983-1984 et 1984-1985. Là-dessus, bon match, mesdames, messieurs.

Amour-Humour

Photos courtoisie

Caroline Dame, de la Fondation pour les Aînés et l’Innovation Sociale (FAIS), me souligne qu’il reste encore de bons billets pour la 29e soirée-spectacle Amour-Humour qui sera présentée, le mercredi 5 février dès 17 h 30 (souper) et 19 h 15 (spectacle) au Capitole de Québec. Liana Bureau (photo), chanteuse et compositrice pour la portion amour, et Peter McLeod (photo 2), pour la portion humour, seront en vedette lors de cette soirée sous la coprésidence d’honneur de Denis Laforest (photo 3), directeur général Caisse Desjardins de Québec, et du Dr Jean-Pierre Després (photo 4), directeur scientifique du Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne - Université Laval. Billets au 418 691-0766 ou https://fondationfais.org.

Les familles Lemaire et Laforce

Photo courtoisie

Le Dr Robert Laforce Jr, neurologue et chercheur-clinicien à la Clinique de mémoire du CHU de Québec, a inauguré, en présence d’Alain Lemaire, président du conseil d’administration de la Fondation Famille Lemaire, la Chaire de recherche sur les aphasies primaires progressives – Fondation Famille Lemaire. La famille Lemaire a investi 1 million $ pour la recherche sur les variantes atypiques de la maladie d’Alzheimer. De gauche à droite, sur la photo : le Dr Robert Laforce Jr, titulaire de la Chaire, Maïna Laforce, Patricia Lemaire, Alain Lemaire, Robert Laforce, opticien, Marielle Lemaire et Mariette Lemaire (épouse d’Alain Lemaire).

Club Lions La Cité

Photo courtoisie

Svetlana Solomykina (photo), Ph. D., conseillère politique au cabinet du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, a accepté la présidence d’honneur de la collecte de fonds annuelle du Club Lions de Québec La Cité, qui se tiendra le mercredi 29 janvier, dès 18 h, au restaurant le Graffiti de la rue Cartier à Québec. Renseignements : 418 554-5334.

Bonne fête Floribert

Photo courtoisie

Permettez-moi de me joindre à sa conjointe, ses sœurs (qui vivent en Gaspésie), ses ami(e)s ainsi que tout le personnel de l’Hôpital général de Québec pour souhaiter à Floribert Langis de Québec un très joyeux anniversaire de naissance. Floribert (photo) a 73 ans aujourd’hui. Abusé sexuellement et battu durant son enfance, cet orphelin de Duplessis doit aussi lutter contre la dystrophie musculaire qui le handicape lourdement depuis plus de 30 ans. Il possède une mémoire phénoménale, mais surtout un moral d’acier.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jean-Luc Boulay (photo), chef copropriétaire, restaurant Saint-Amour et Chez Boulay-bistro boréal... Claude Lavoie, président de Transport Lavoie, 68 ans... Sandra Ferguson, DG Fondation Sourdine... Me Michel Barakatt, du cabinet juridique Barakatt, 60 ans... Danny Geoffrion, avec les Nordiques dans l’AMH en 1978-79, 62 ans... Bruno E. Landry, humoriste, ex-RBO, 61 ans... Yvon Landry, humoriste avec les Bleu Poudre, 64 ans... Véronique Béliveau, conjointe de Josélito Michaud, 65 ans... Daniel Auteuil, acteur français, 70 ans... Suzanne Tremblay, ex-députée bloquiste (1993-2004), 83 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 24 janvier 2019. Jim McKean (photo), 73 ans, qui a longtemps arbitré dans la Ligue américaine de baseball et joué trois saisons dans la Ligue canadienne de football... 2017. Guy Hachette, 86 ans, patron de presse et cruciverbiste français... 2016. Rhéal Châtelain, 85 ans, ex-vérificateur du Québec qui a mené une longue carrière dans la fonction publique (36 ans)... 2015. Toller Cranston, 65 ans, figure légendaire du patinage artistique canadien... 2008. Louis-Philippe de Grandpré, 90 ans, ancien juge de la Cour suprême du Canada... 1989. George Knudson, 51 ans, golfeur de la PGA, né au Canada... 1965. Sir Winston Churchill, 91 ans, premier ministre britannique (1940-1945) et (1951-1955).