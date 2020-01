Météo au Québec: une fin de semaine sous la neige... ou la pluie

Des précipitations tomberont sur le Québec en fin de semaine, mais il est encore difficile de savoir si c’est de la neige ou de la pluie.

Une dépression venant du sud devrait atteindre la province dans la journée de samedi, mais il est encore difficile de connaître sa trajectoire et par conséquent quel type de précipitations auront les Québécois.

Toutefois, l’Outaouais et les Laurentides sont assurés d’avoir de la neige, tout comme l’Abitibi-Témiscamingue alors que plus à l’est, en Montérégie et en Estrie, c’est un cocktail météorologique qui devrait s’abattre.

Montréal se trouvant sur la ligne de démarcation, les prévisions se compliquent. Environnement Canada parle d’une dizaine de centimètres de neige accompagnés de quelques millimètres de pluie.

Plus au nord, en Mauricie, à Québec et en Beauce, la tempête devrait démarrer plutôt en soirée. On parle de 20 cm de neige qui pourrait tomber sur ces régions.

Les températures resteront clémentes toute la fin de semaine, tournant autour du point de congélation au moment de la tempête avant de repartir à la baisse pour la semaine prochaine.