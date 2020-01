Olivier Martineau: un deuxième spectacle... Parfa!

Mardi, Olivier Martineau donnait le coup d’envoi à son nouveau spectacle solo, Parfa, à la Salle Albert-Rousseau. C’est à fortes doses de gros bon sens que l’humoriste a livré une prestation rythmée et irrévérencieuse devant des spectateurs conquis.

Marie-Christine l’a rencontré en entrevue après cette première. Il était visiblement enchanté de l’accueil positif de ce deuxième one-man-show. « Ce soir, je suis content parce que c’est un show audacieux et les gens étaient au rendez-vous, a-t-il déclaré. Ce que ça démontre, c’est que les gens sont prêts et friands d’un humour un peu plus grivois, un peu plus salé, un peu plus mordant. »

Il a entre autres parlé de sa volonté d’être plus assumé et plus authentique que jamais. « Je suis plus à l’aise sur scène que jamais parce que j’assume beaucoup plus, a-t-il confié. C’est plus authentique. Je ne peux pas être pris en défaut de quoi que ce soit, parce que c’est moi. »

Voyez le reportage samedi. Olivier Martineau sera en supplémentaires à la Salle Albert-Rousseau le 24 mai et le 21 novembre.

Information et billets : sallealbertrousseau.com