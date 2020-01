Dimanche, de 9 h à 13 h 30, la Société Alzheimer de Québec tiendra un Salon Alzheimer et maladies apparentées au Pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval.

Dès 10 h, près de 30 exposants seront sur place pour présenter des ressources et de l’information aux participants entre autres pour les aidants ainsi que de précieux renseignements sur les aspects médicaux, légaux et financiers associés à la maladie. Entrée et stationnement gratuits.

Information et programme complet : societealzheimerdequebec.com.