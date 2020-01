Une première mission commerciale en France pour 15 entrepreneurs du mouvement Moovjee Québec

Une quinzaine de jeunes chefs d’entreprise s’envoleront vers la France le 29 mars prochain, dans le cadre d’une mission commerciale organisée par le mouvement Moovjee Québec. Leur objectif : se familiariser avec la culture entrepreneuriale française et tenter une percée sur le marché européen.

Ils seront accompagnés d’Alain Aubut, ex-président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec. « Il y a un très grand potentiel ici et il faut les encourager et les accompagner, a-t-il déclaré en entrevue à Pleins feux. Et les huit organismes [partenaires du mouvement Moojee Québec] viennent faire ce support-là et la mission vient compléter cette expérience. On travaille sur l’entrepreneur beaucoup plus que sur l’entreprise. »

Sur place, ces jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 30 ans assisteront entre autres au grand rassemblement du mouvement Moovjee, déjà bien implanté en France et qui commence à prendre de l’ampleur chez nous, depuis son lancement à Québec en septembre 2019. Le mouvement offre notamment des programmes qui visent à soutenir les jeunes entrepreneurs dans leur aventure en affaires. Actuellement, 87 entrepreneurs prennent part au mouvement.

Découvrez des visages de la relève entrepreneuriale de Québec en voyant le reportage samedi.

