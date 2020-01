ARSENAULT, Simone



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 11 janvier 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Simone Arsenault, épouse de feu monsieur Louis-Joseph Lemelin, fille de feu madame Adéa Turbide et de feu monsieur Amédée Arsenault. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule jeudi 30 janvier 2020, de 18h30 à 21h30 et le vendredi 31 janvier 2020, de 8h30 à 10h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Pierre-aux-Liens à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise, Michel (Marie-Nicole Beaulieu), Jacques (Lise Giguère), Réjean (Rona Valiquette), Richard (Guylaine Gauthier), Linda; ses petits-enfants: Jean-Pascal (Isabelle Michaud), Valéry (Simon-Pierre Hébert), Stéphanie (A.J Draven), Brian (Liz Andrews), Marie-Kim (Steve Boutin), David-Alexandre, Audreylie (Mathieu Lafleur); ainsi que ses arrière-petits-enfants: Alexis, Laurie-Jade, Charles-Antoine, Anne-Sophie, Emmanuelle, Xavier, Rocky, Lola, Hunter, Mahée; sa belle-sœur Jacqueline Murray, et tous ses neveux, nièces et amis. La famille remercie la direction et le personnel dévoué du Centre d'Hébergement St-Jean-Eudes pour l'attention, l'empathie et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes inc. (6000, 3e Avenue Ouest, Québec, Québec, site web : www.chsje.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.