RATTÉ, Camille



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 1er janvier 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Camille Ratté, fils de feu Blanche Bélanger et de feu Félix Ratté, époux de dame Denise Therrien. Il demeurait à Québec.de 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse dame Denise Therrien, ses enfants : Sylvie, Jo-Anne (Alain Picard) et Alain (Roxanne Clavet); ses petits-enfants : Karina (Éric Bernard), Sébastien (Marie-Lou Girard), Jennifer (Martin Laliberté), Marie-Lou (Mathieu Beaulieu), Maxime (Carolane Belzile), Marie-Pier (Michaël Jacques) et Gabriel; ses arrière-petits-enfants : Nicolas, Émile, Mélodie, Béatrice, Olivier, Benjamin et Zachary; ses frères et sœurs : feu Félix, Jeanne-D'Arc (feu Florient Bélanger), feu Gaston (feu Thérèse Lafrance), feu Marcel (feu Pierrette Hudon), feu Lucien (Line Genest), Raymond (Donna Rewoski), feu Roger (feu Marie-Claire Boulé), feu Thérèse (feu Laurent Villeneuve), Madeleine (Roger Lamontagne) et feu Gilles (Micheline Côté); ses beaux-frères de la famille Therrien : feu Jean-Guy et Marcel (Lise Roy), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital Saint-Sacrement, les CLSC de Limoilou et des Rivières pour les bons soins prodigués.