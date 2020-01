BÉDARD, Christian



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 9 janvier 2020, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Christian Bédard, fils de feu madame Jeanne-d 'Arc Després et de feu monsieur Robert Bédard. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles-Borromée. Il laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Stéphane), ses frères: Jacques, Pierre-Yves, Dany et leur conjointe, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses très nombreux ami(e)s. Il sera aussi regretté par Michelle sa compagne des dernières années et par ses amies très proches dont Claire et Johanne.