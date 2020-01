Amazon en tête des marques les plus valorisées au monde

MONTRÉAL | Amazon trône en tête du palmarès des 500 marques les plus valorisées au monde dans le classement de Brand Finance, a rapporté cette semaine le magazine français Capital.

En tête du classement pour la troisième année consécutive, le géant américain du commerce électronique est valorisé à plus de 220 milliards $US, devançant Google et Apple avec des valorisations de 159,7 et 140,5 milliards $US, respectivement.

Amazon a bouleversé l’écosystème de la vente au détail. C’est la première marque dont la valeur dépasse les 200 milliards $US à conserver le titre de marque la plus précieuse au monde pour la troisième année consécutive, a indiqué Brand Finance, un cabinet d'expertise comptable et de conseil en évaluation de marque.

Avec une valeur qui a bondi de 19% par rapport à 2019 pour atteindre 220,8 milliards $US, Amazon a pu diversifier ses activités désormais étendues au nuage (cloud), à l’intelligence artificielle, aux appareils électroniques grand public, à la diffusion continue (streaming) numérique et à la logistique, a ajouté le magazine français.

Dans le top 10, le trio de tête est suivi par Microsoft, à 117,07 milliards $ US, Samsung, valorisé à 94,5 milliards $US, ICBC, pesant 80,79 milliards $US, le réseau social Facebook, capitalisé 79,80 milliards $US, Walmart à 77,52 milliards $ US, Ping an Insurance, à 69,04 milliards $ US et, enfin, Huawei, dont la valeur est de 65,08 milliards $US, selon le magazine Capital.

Top 10 des marques les plus chères au monde